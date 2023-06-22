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Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги

22 червня 2023 16:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги
Прем’єрка Естонії Кая Каллас та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Естонія передасть нашій державі новий пакет військової допомоги. До нього увійшло, зокрема, обладнання для боротьби з дронами.

Про це повідомило міністерство оборони Естонії у Twitter.

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Що увійде в допомогу від Естонії

Естонія разом з Ірландією передасть для українських захисників військовий госпіталь. 

Крім того, до пакету допомоги ввійшли:

  • медичне обладнання;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання боротьби з дронами.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію", — наголосили у повідомленні.

Спецтрибунал для Росії

Раніше парламент Естонії ухвалив рішення про створення спеціального трибуналу для країни-агресорки Росії. Естонські депутати зазначили, що війна РФ проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни.

У Постанові Рійгікогу "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" естонські парламентарі закликають створити для цього міжнародний трибунал під егідою ООН.

Також у заяві вимагається притягнути до персональної відповідальності організаторів, підбурювачів і виконавців злочину агресії проти України.

Нагадаємо, Естонія розробила юридичний механізм для використання заморожених активів Російської Федерації для допомоги Україні. МЗС Естонії готує зміни до законодавства.

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