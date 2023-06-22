Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги
Естонія передасть нашій державі новий пакет військової допомоги. До нього увійшло, зокрема, обладнання для боротьби з дронами.
Про це повідомило міністерство оборони Естонії у Twitter.
Що увійде в допомогу від Естонії
Естонія разом з Ірландією передасть для українських захисників військовий госпіталь.
Крім того, до пакету допомоги ввійшли:
- медичне обладнання;
- обладнання для розмінування;
- обладнання боротьби з дронами.
"Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію", — наголосили у повідомленні.
Спецтрибунал для Росії
Раніше парламент Естонії ухвалив рішення про створення спеціального трибуналу для країни-агресорки Росії. Естонські депутати зазначили, що війна РФ проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни.
У Постанові Рійгікогу "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" естонські парламентарі закликають створити для цього міжнародний трибунал під егідою ООН.
Також у заяві вимагається притягнути до персональної відповідальності організаторів, підбурювачів і виконавців злочину агресії проти України.
Нагадаємо, Естонія розробила юридичний механізм для використання заморожених активів Російської Федерації для допомоги Україні. МЗС Естонії готує зміни до законодавства.