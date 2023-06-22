Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи

Премьер Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Эстония передаст нашему государству новый пакет военной помощи. В него вошло, в частности, оборудование для борьбы с дронами.

Об этом сообщило министерство обороны Эстонии в Twitter.

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Эстония вместе с Ирландией передаст для украинских защитников военный госпиталь.

Кроме того, в пакет помощи вошли:

медицинское оборудование;

оборудование для разминирования;

оборудование борьбы с дронами.

"Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию", — подчеркнули в сообщении.

Спецтрибунал для России

Ранее парламент Эстонии принял решение о создании специального трибунала для страны-агрессора России. Эстонские депутаты отметили, что война РФ против Украины является жесточайшим актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.

В постановлении Рийгикога "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" эстонские парламентарии призывают создать для этого международный трибунал под эгидой ООН.

Также в заявлении требуется привлечь к персональной ответственности организаторов, подстрекателей и исполнителей преступления агрессии против Украины.

Напомним, Эстония разработала юридический механизм использования замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине. МИД Эстонии готовит изменения в законодательство.