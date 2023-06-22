Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи
Эстония передаст нашему государству новый пакет военной помощи. В него вошло, в частности, оборудование для борьбы с дронами.
Об этом сообщило министерство обороны Эстонии в Twitter.
Что войдет в помощь от Эстонии
Эстония вместе с Ирландией передаст для украинских защитников военный госпиталь.
Кроме того, в пакет помощи вошли:
- медицинское оборудование;
- оборудование для разминирования;
- оборудование борьбы с дронами.
"Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию", — подчеркнули в сообщении.
Спецтрибунал для России
Ранее парламент Эстонии принял решение о создании специального трибунала для страны-агрессора России. Эстонские депутаты отметили, что война РФ против Украины является жесточайшим актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.
В постановлении Рийгикога "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" эстонские парламентарии призывают создать для этого международный трибунал под эгидой ООН.
Также в заявлении требуется привлечь к персональной ответственности организаторов, подстрекателей и исполнителей преступления агрессии против Украины.
Напомним, Эстония разработала юридический механизм использования замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине. МИД Эстонии готовит изменения в законодательство.