Прем'єрка Естонії зробила заяву щодо відправки військ НАТО в Україну

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Фото: Reuters/Ints Kalnins

Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) не планують відправляти свої війська на війну до України. Разом з тим, допомога зброєю і боєприпасами для української армії буде продовжуватися.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

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Каллас проти Расмуссена

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяву ексгенсека НАТО Андерса Расмуссена проти можливість відправки деякими країнами Альянсу своїх військ до України.

За словами очільниці естонського уряду, подібні плани в НАТО не обговорюються.

Допомога буде, війська — ні

Кая Каллас підкреслила, що усі країни-члени Альянсу надають Україні допомогу.

"Але жодна країна не заявляла про своє бажання втручатися у цю війну, відправляти на неї своїх військових", — наголосила естонська прем’єрка, пояснивши, що вона про такі плани не чула.

Нагадаємо, днями колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть відправити війська до України. Це станеться у тому разі, якщо не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в Альянс на Вільнюському саміті НАТО.