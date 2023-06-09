Прем'єрка Естонії зробила заяву щодо відправки військ НАТО в Україну
Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) не планують відправляти свої війська на війну до України. Разом з тим, допомога зброєю і боєприпасами для української армії буде продовжуватися.
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Каллас проти Расмуссена
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяву ексгенсека НАТО Андерса Расмуссена проти можливість відправки деякими країнами Альянсу своїх військ до України.
За словами очільниці естонського уряду, подібні плани в НАТО не обговорюються.
Допомога буде, війська — ні
Кая Каллас підкреслила, що усі країни-члени Альянсу надають Україні допомогу.
"Але жодна країна не заявляла про своє бажання втручатися у цю війну, відправляти на неї своїх військових", — наголосила естонська прем’єрка, пояснивши, що вона про такі плани не чула.
Нагадаємо, днями колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть відправити війська до України. Це станеться у тому разі, якщо не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в Альянс на Вільнюському саміті НАТО.