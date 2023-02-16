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Естонія запропонувала ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України, — Bloomberg

16 лютого 2023 22:00
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Естонія запропонувала ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України
Боєприпаси потрібні, щоб зупинити наступ окупантів
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Естонія запропонувала країнам-членам Європейського союзу інвестувати 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України. Це допоможе відбити наступ росії.

Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Наразі росія за один день стріляє по Україні такою ж кількістю боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново потребує збільшення свого оборонно-промислового потенціалу, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу, стверджувала Естонія в документі, надісланому країнам-членам.

"Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого ухвалення рішення і реалізації ініціативи якомога швидше, вже у 2023 році — цього вимагає серйозність ситуації в Україні. Ціна будь-якої затримки дуже висока, і вона зростає з кожним днем", — йдеться у документі.

Цей план дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності в сім разів і протягом наступних шести місяців виробити 1 мільйон 155-мм снарядів, про які просила Україна.

"Це стратегічний напрямок, до якого ми маємо рухатися як мінімум", — сказав постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм.

Зараз Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість здатна виробляти лише 25 000 снарядів за той самий час, тому зараз для задоволення потреб Києва знадобилося б до чотирьох років. Тим часом Росія випускає близько 20 000-60 000 снарядів на день.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

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