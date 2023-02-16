Эстония предложила ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины

Боеприпасы нужны, чтобы остановить наступление окупантов

Эстония предложила странам-членам Европейского союза инвестировать 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины. Это поможет отразить наступление россии.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сейчас россия за один день стреляет по Украине таким же количеством боеприпасов, которое Европа может произвести за месяц. ЕС срочно нуждается в увеличении своего оборонно-промышленного потенциала, чтобы помочь украинским военным выдержать борьбу, утверждала Эстония в документе, направленном странам-членам.

"Мы должны приложить недюжинные усилия для быстрого принятия решения и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году — этого требует серьезность ситуации в Украине. Цена любой задержки очень высока, и она растет с каждым днем", — говорится в документе.

Этот план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и в течение следующих шести месяцев произвести 1 миллион 155-мм снарядов, о которых просила Украина.

"Это стратегическое направление, к которому мы должны двигаться как минимум", — сказал постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.

Сейчас Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 000 снарядов за то же время, поэтому сейчас для удовлетворения потребностей Киева понадобилось бы до четырех лет. Между тем Россия выпускает около 20 000-60 000 снарядов в день.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.