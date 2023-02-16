Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Эстония предложила ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины, — Bloomberg arrow

Эстония предложила ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины, — Bloomberg

16 февраля 2023 22:00
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Эстония предложила ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины
Боеприпасы нужны, чтобы остановить наступление окупантов
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Эстония предложила странам-членам Европейского союза инвестировать 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины. Это поможет отразить наступление россии.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Подробности

Сейчас россия за один день стреляет по Украине таким же количеством боеприпасов, которое Европа может произвести за месяц. ЕС срочно нуждается в увеличении своего оборонно-промышленного потенциала, чтобы помочь украинским военным выдержать борьбу, утверждала Эстония в документе, направленном странам-членам.

"Мы должны приложить недюжинные усилия для быстрого принятия решения и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году — этого требует серьезность ситуации в Украине. Цена любой задержки очень высока, и она растет с каждым днем", — говорится в документе.

Этот план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и в течение следующих шести месяцев произвести 1 миллион 155-мм снарядов, о которых просила Украина.

"Это стратегическое направление, к которому мы должны двигаться как минимум", — сказал постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.

Сейчас Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 000 снарядов за то же время, поэтому сейчас для удовлетворения потребностей Киева понадобилось бы до четырех лет. Между тем Россия выпускает около 20 000-60 000 снарядов в день.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:15 В россии на патриотический концерт, где выступит путин, уже набирают массовку за 500 рубле

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

22:54 США и G7 готовят большой пакет санкций против рф к годовщине вторжения в Украину

22:33 Турцию всколыхнуло новое землетрясение: что известно

22:20 Японцы создали робота, который умеет бегать и летать благодаря пропеллерам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:15 Полякова возьмется за нож: когда стартует новое кулинарное шоу с певицей на телевидении

21:58 Оккупанты накрыли "Градом" жилой квартал в Бахмуте: погибли пять человек

21:48 Тысячи мировых компаний хотят участвовать в восстановлении Украины, — NYT

21:44 "Шахтер" неожиданно победил "Ренн" в Лиге Европы: у соперника почти не было шансов

21:30 Мачу-Пикчу впервые после протестов открылось для туристов

Новина з відео

21:15 Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу и "Империя в огне": кинопремьеры недели

Новина з відео

19:30 Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Новина з відео

18:21 Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:23 Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

Новина з відео

13:12 Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширил и избил полицейского: сын Жириновского получил 15 суток ареста

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Актуальное по теме

None 16 Февраль 23:12

В россии на патриотический концерт, где выступит путин, уже набирают массовку за 500 рубле

None 16 Февраль 21:17

"Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

None 16 Февраль 22:32

США и G7 готовят большой пакет санкций против рф к годовщине вторжения в Украину

None 16 Февраль 22:34

Турцию всколыхнуло новое землетрясение: что известно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB