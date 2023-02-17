Естонія запропонувала ЄС вкласти гроші у купівлю боєприпасів для України

Боєприпаси для України

Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. На ці кошти можна буде закупити 1 мільйон боєприпасів.

Про це пише Верховна Рада України.

Естонія запропонувала ЄС вкласти гроші

"Додаткові 4 млрд євро можуть бути додані до Європейського фонду миру ЄС, який використовується для відшкодування коштів країнам за їхню військову підтримку України", — йдеться у повідомленні.

Також у документі зазначається, що Україна використовує в середньому від 60 до 210 тисяч боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість здатна виробляти лише 25 тисяч снарядів за той самий час. Тому ЄС має терміново збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, що в Естонії громада міста Тірва створила пам'ятник українському президенту Володимиру Зеленському з піску, який стоятиме до перемоги України. Подивитися на інсталяцію приїхала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.