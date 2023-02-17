Эстония предложила ЕС вложить деньги в покупку боеприпасов для Украины

Боеприпасы для Украины

Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить 1 миллион боеприпасов.

Об этом пишет Верховная Рада Украины.

Эстония предложила ЕС вложить деньги

"Дополнительные 4 млрд евро могут быть добавлены в Европейский фонд мира ЕС, который используется для возмещения средств странам за их военную поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Также в документе указывается, что Украина использует в среднем от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тысяч снарядов за то же время. Поэтому ЕС должен срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным продолжать борьбу.

Напомним, что в Эстонии громада города Тирва создала памятник украинскому президенту Владимиру Зеленскому из песка, который будет стоять до победы Украины. Посмотреть на инсталляцию приехала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.