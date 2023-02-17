Остин подтвердил готовность США усиливать оборонный потенциал стран Балтии на фоне агрессии рф

США продолжат усиливать сдерживание любых угроз вместе с Латвией, Литвой и Эстонией

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки усиливать оборонный потенциал Латвии, Литвы и Эстонии. Улучшение боеготовности стран Балтии может происходить на фоне агрессии рф в Европе.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Я хочу четко отметить сегодня для эстонского народа одну вещь: Соединенные Штаты продолжат быть непреклонно привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников", — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона отметил, что США продолжат усиливать сдерживание каких-либо угроз вместе со странами Балтии.

Он напомнил, что ранее Джо Байден сообщил о решении усилить военное присутствие США в балтийских странах. Президент подчеркнул, что уже сейчас в Эстонии развернут дополнительный взвод HIMARS и мотопехотная рота. Они проводят учения с национальными силами обороны страны, чтобы усилить безопасность.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не видят признаков наращивания россией авиации для массированной атаки по Украине. Ранее подобную информацию распространяли СМИ.

Также мы писали, что на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил , что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.