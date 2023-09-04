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Федоров назвав вражаючі цифри знищеної та пошкодженої техніки РФ завдяки дронам

4 вересня 2023 18:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Федоров назвав вражаючі цифри знищеної та пошкодженої техніки РФ завдяки дронам
Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом останніх семи днів оператори Армії дронів завдали серйозних пошкоджень техніці російських окупантів на мільйони доларів. В Україні працюють над тим, аби безпілотників для наших захисників ставало все більше.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"За останні 7 днів завдяки професіоналізму наших воїнів в окупантів — мінус 37 танків, 44 броньовані машини, 30 опорних пунктів. Дивіться інфографіку — там деталі про втрати ворога", — написав він.

Інфографіка: Михайло Федоров

За його словами, Україна працює над тим, аби Армія дронів лише зростала. 

Також він подякував Силам оборони, які роблять неможливе, але продовжують звільняти українські території.

Скриншот допису

Як працюють українські дрони

У ніч з 29 на 30 серпня низка об'єктів у російських областях, зокрема, аеродром у Пскові, були успішно атаковані безпілотниками. Росіяни звинуватили у всьому українські дрони UJ-22 Airborne. Що це за дрони, хто їх виробляє, і чи справді вони можуть долетіти аж до Пскова — читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, цієї осені, швидше за все, буде збільшено виробництво українських дронів. Такий прогноз зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

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