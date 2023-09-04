Федоров назвал впечатляющие цифры уничтоженной и поврежденной техники РФ благодаря дронам

Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

За последние семь дней операторы Армии дронов нанесли серьезные повреждения технике российских оккупантов на миллионы долларов. В Украине работают над тем, чтобы беспилотников для наших защитников становилось все больше.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов в оккупантов — минус 37 танков, 44 бронированных машин, 30 опорных пунктов. Смотрите инфографику — там детали о потерях врага", — написал он.

Инфографика: Михаил Федоров

По его словам, Украина работает над тем, чтобы Армия дронов только росла.

Также он поблагодарил Силы обороны, которые делают невозможное, но продолжают освобождать украинские территории.

Скриншот сообщения

Как работают украинские дроны

В ночь с 29 на 30 августа ряд объектов в российских областях, в частности аэродром в Пскове, были успешно атакованы беспилотниками. Россияне обвинили во всем украинские дроны UJ-22 Airborne. Что это за дроны, кто их производит, и действительно ли они могут долететь до Пскова — читайте в нашем материале.

Напомним, этой осенью, скорее всего, будет увеличено производство украинских дронов. Такой прогноз сделал министр обороны Украины Алексей Резников.