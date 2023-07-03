Федоров показав, як ЗСУ знищили "око Мордора" на південному фронті

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/khailofedorov.com.ua

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров продемонстрував, як українська армія на півдні країни знищила систему спостереження "Муром-П", яку міністр назвав "оком Мордора". Також він розповів про успіхи ударних підрозділів, які забезпечує Армія дронів.

Про це Федоров розповів у соцмережах.

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Знищення "Муром-П"

За словами міністра, ця система надавала окупантам можливість спостереження за територією та рухом українських військових. При цьому він додав, що завдяки мистецтву управління безпілотниками та потужності дрону-смертника "Пегас" цю можливість було у росіян заблоковано.

Армія дронів

Федоров також розповів, що бойові загони, що підтримуються силами дронів, продовжують відзначатися помітними успіхами. Серед знищеного є танки, вантажні машини, опорні структури та багато іншого.

"Війна дронів: мінус 75 одиниць російської техніки за тиждень", — зазначив він.

Повідомлення Михайла Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" у ньому перебували загарбники.

Також ми повідомляли, що в Генштабі Збройних сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем.