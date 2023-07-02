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Украинские военные уничтожили вражеский склад вместе с захватчиками

2 июля 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные уничтожили вражеский склад вместе с захватчиками
Украинские военные рядом с артиллерией. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные уничтожили полевой состав российских оккупантов. На момент "прилета" в нем находились захватчики.

Об этом сообщает пятая ОШБр Сухопутных войск ВСУ.

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"Зажигательная работа Самоходного артиллерийского дивизиона и артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 ОШБр", — говорится в сообщении.

Военные сообщили, что был уничтожен полевой состав оккупантов вместе с личным составом.

Напомним, в Генштабе Вооруженных Сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.

Добавим, аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. Только за последнее время было уничтожено несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

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