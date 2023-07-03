Федоров показал, как ВСУ уничтожили "око Мордора" на южном фронте
Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров продемонстрировал как украинская армия на юге страны уничтожила систему наблюдения "Муром-П", которую министр назвал "оком Мордора". Также он рассказал об успехах ударных подразделений, которые обеспечивает Армия дронов.
Об этом Федоров рассказал в соцсетях.
Уничтожение "Муром-П"
По словам министра, эта система предоставляла оккупантам возможность наблюдения за территорией и движением украинских военных. При этом он добавил, что благодаря искусству управления беспилотниками и мощности дрона-смертника "Пегас", эта возможность была у россиян заблокирована.
Армия дронов
Федоров также рассказал, что боевые отряды, поддерживаемые силами дронов, продолжают отмечаться заметными успехами. Среди уничтоженного находятся танки, грузовые машины, опорные структуры и многое другое.
"Война дронов: минус 75 единиц российской техники за неделю", — указал он.
Напомним, что украинские военные уничтожили полевой склад российских оккупантов. На момент "прилета" в нем находились захватчики.
ТаАкже мы сообщали, что в Генштабе Вооруженных сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.