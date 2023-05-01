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Федоров повідомив, що буде з неповнолітніми зрадниками у Мелітополі після звільнення міста

1 травня 2023 08:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров повідомив, що буде з неповнолітніми зрадниками у Мелітополі після звільнення міста
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Мелітополі серед зрадників України є й неповнолітні українці. Вони фактично стали рупором російської влади. Мер міста Іван Федоров розповів, що буде з ними після звільнення Мелітополя від окупантів.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

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Неповнолітні зрадники в Мелітополі

Велика кількість підлітків у Мелітополі записалися одразу в кілька російських організацій. Вони роблять все, що просять окупанти. Неповнолітні зрадники на прохання росіян займаються покладанням квітів, підіймають прапори та беруть участь у заходах загарбників.

Серед таких "активістів" є підліток Кирило Кузякін.

Під час російської окупації міста він спочатку став членом руху "Юг молодой", яким курує партія Путіна  "Единая Россия". Після цього Кирило почав піаритися на допомозі ветеранам. Підліток став волонтером-екологом. 

Бажання юного колаборанта брати участь у якомога більшій кількості заходів окупантів лише підкреслює номінальний характер усіх цих організацій.

Предатель Кирилл Кузякин
Кирило Кузякін. Фото: "РІА-Мелітополь"
Предатель Кирилл Кузякин
Кирило Кузякін. Фото: "РІА-Мелітополь"

Серед зрадників у Мелітополі також є Микита Романенко. Він давній поціновувач Російської Федерації. Хлопець не приховував свою позицію навіть до початку війни. Жителів Мелітополя юний зрадник запрошував у так зване "підпілля Мелітополя "Легіон".

Предатель Никита Романенко
Микита Романенко. Фото: "РІА-Мелітополь"

У травні 2020 року Романенко та його пособники планували поширювати в Мелітополі агітаційну продукцію російського характеру. В одному з месенджерів групи під назвою Melitopol Vostanie він закликав до повалення конституційного ладу, пропагував ідеї насильницької федералізації та виходу південних областей зі складу України, просував ідею створення фейкових "Запорізької республіки" і "Новоросії". До того ж зрадник працював у кол-центрі, який знаходився в офісі так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького. 

Також у селі Степанівка Перша, за повідомленням місцевих мешканців, двоє 17-річних підлітків товаришують з окупантами. Їх прізвища — Стародубець та Зибар. Зрадники повідомляють ворогу про те, де розташовані порожні будинки і квартири, бази відпочинку, де живуть патріотично налаштовані люди. 

Предатель Стародубец
Стародубець. Фото: "РІА-Мелітополь"

"Як сказав "дільничний", їх не можна чіпати, мовляв, наказ згори! У цієї мерзоти немає навіть водійського посвідчення, але вони їздять селом і тероризують патріотично налаштованих людей. А над тією молоддю, яка наважилася їх осадити, взагалі знущаються, спрямовують на них нескінченні перевірки. Росгвардія через день навідується до таких людей додому", — розповіли мешканці села про зрадників.

Чи відповідатимуть за законами України про колаборацію підлітки після деокупації?

На це запитання відповів мер Мелітополя Іван Федоров:

"Якщо це підлітки, які не досягли 18 років, то більше запитань до батьків, бо вони відповідають за дітей у такому віці. Навіщо вони відпускають їх у ці фейкові пропагандистські організації ворога або в школи, університет. Але зрозуміло одне, що з тими підлітками, які співпрацюють з ворогом на тимчасово окупованій території, будуть окремо розбиратися. Без уваги це не залишиться після деокупації. І сьогодні вже напрацьовуються конкретно заходи, які будуть застосовані до юних зрадників".

Нагадаємо, у Мелітополі росіяни створили черговий мурал. Вони намалювали стінопис, який присвятили загиблій пропагандистці РФ Дар'ї Дугіній.

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