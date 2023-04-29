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У Мелітополі окупанти створили мурал, який присвячений пропагандистці Дугіній

29 квітня 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мелітополі окупанти створили мурал, який присвячений пропагандистці Дугіній
Мурал Дугіній у Мелітополі. Фото: t.me/riamelitopol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Мелітополі росіяни створили черговий мурал. Вони намалювали стінопис, який присвятили загиблій пропагандистці РФ Дар'ї Дугіній.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

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Мурал Дугіної в Мелітополі

Днями російські окупанти завершили мурал Дугіної, яку було підірвано в автомобілі 15 серпня 2022 року. Вони намалювали пропагандистку на одній із будівель ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Університет при окупації перетворився на МДУ імені Макаренка. Будівля з Дугіною розташована у центрі Мелітополя.

Вулицю, на якій створили мурал пропагандистці, перейменували також на її честь. 

Російська пропагандистка Дар'я Дугіна: що про неї відомо

Дар'я Дугіна (псевдо — Платонова) поширювала "філософські" ідеї свого батька Олександр Дугіна й була його головною помічницею, часто виступаючи "експерткою" у пропагандистських передачах на російському телебаченні.

Від початку 2000-х років Дугін підтримував ідеї євразійства, "русского мира" і крайнього російського етнічного націоналізму, пропонуючи їх як ідеологічну платформу російської влади, якій він дорікав у відсутності будь-якої ідеології. Прихильник введення військ до України та окупації всієї її території, крім західних областей.

Пізно ввечері у серпні минулого року, у Росії вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado. Як виявилось, в автівці перебувала пропагандистка Дугіна. 

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі від вибуху, що прогримів 27 квітня, вранці, загинув колаборант Олександр Міщенко. А його водій-помічник Юрій Акімов отримав поранення. 

Також ми писали, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області, зокрема у Мелітопольському районі окупанти мінують поля і ґрунтові дороги. Виїжджати за межі населених пунктів стає дедалі небезпечніше.

Додамо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони. Евакуація населення в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

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