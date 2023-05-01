Федоров сообщил, что будет с несовершеннолетними предателями в Мелитополе после освобождения города

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть и несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

Читайте также:

Несовершеннолетние предатели в Мелитополе

Большое количество подростков в Мелитополе записалось сразу в несколько российских организаций. Они делают все, что просят оккупанты. Несовершеннолетние предатели по просьбе россиян занимаются возложением цветов, поднимают флаги и участвуют в мероприятиях захватчиков.

Среди таких "активистов" есть подросток Кирилл Кузякин.

Во время российской оккупации города он стал членом движения "Юг молодой", которым курирует партия Путина "Единая Россия". После этого Кирилл начал пиариться на помощь ветеранам. Подросток стал волонтером-экологом.

Желание юного коллаборанта участвовать в как можно большем количестве мероприятий оккупантов лишь подчеркивает номинальный характер всех этих организаций.

Кирилл Кузякин. Фото: "РИА-Мелитополь"

Кирилл Кузякин. Фото: "РИА-Мелитополь"

Среди предателей в Мелитополе также Никита Романенко. Он давний ценитель Российской Федерации. Парень не скрывал своей позиции даже до начала войны. Жителей Мелитополя юный предатель приглашал в так называемое "подполье Мелитополя "Легион".

Никита Романенко. Фото: "РИА-Мелитополь"

В мае 2020 Романенко и его пособники планировали распространять в Мелитополе агитационную продукцию российского характера. В одном из мессенджеров группы под названием Melitopol Vostanie он призвал к свержению конституционного строя, пропагандировал идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, продвигал идею создания фейковых "Запорожской республики" и "Новороссии". К тому же предатель работал в колл-центре, который находился в офисе так называемого губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Также в селе Степановка Первая, по сообщению местных жителей, двое 17-летних подростков дружат с оккупантами. Их фамилии — Стародубец и Зибар. Предатели сообщают врагу о том, где расположены пустые дома и квартиры, базы отдыха, где живут патриотически настроенные люди.

Стародубец. Фото: "РИА-Мелитополь"

"Как сказал "участковый", их нельзя трогать, мол, приказ сверху! У этой мрази нет даже водительского удостоверения, но они ездят по селу и терроризируют патриотически настроенных людей. А над той молодежью, которая осмелилась их осадить, вообще издеваются, направляют на них бесконечные проверки. Росгвардия через день наведывается к таким людям домой", — рассказали жители села о предателях.

Будут ли отвечать по законам Украины о коллаборации подростки после деоккупации?

На этот вопрос ответил мэр Мелитополя Иван Федоров:

"Если это подростки, не достигшие 18 лет, тем больше вопросов к родителям, потому что они отвечают за детей в таком возрасте. Зачем они отпускают их в эти фейковые пропагандистские организации врага или в школы, университет. Но понятно одно, что с этими подростками, которые сотрудничают с врагом на временно оккупированной территории, будут отдельно разбираться. Без внимания это не останется после деоккупации. И сегодня уже нарабатываются конкретно меры, которые будут предприняты к юным предателям".

Напомним, в Мелитополе россияне создали очередной мурал. Они нарисовали стенопись, которую посвятили погибшей пропагандистке РФ Дарье Дугиной.