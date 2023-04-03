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Федоров розповів, чи розсилатимуть повістки в соціальних мережах

3 квітня 2023 10:50
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Повістки в соціальних мережах
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Михайло Федоров прокоментував щодо надсилання повісток в соціальних мережах. На його думку — це не можливо.

Про це розповідає в інтерв'ю Михайло Федорів.

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Повістки в соціальних мережах

Раніше член оборонного комітету Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Зазначають, що завдяки технічнім інструментам можна переконатись, що особа прочитала повідомлення, і це означає, що ознайомилася з повісткою. 

"Я думаю, або він некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", — сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, що Михайло Федоров на інтерв'ю розповів про процеси виробництва українських безпілотників. Тепер дозвіл ДСЕК на імпорт самих дронів та комплектуючих не потрібен. 

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