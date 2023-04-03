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Федоров рассказал, будут ли рассылать повестки в социальных сетях

3 апреля 2023 10:50
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Повестки в социальных сетях
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Михаил Федоров прокомментировал отправку повесток в социальных сетях. По его мнению, это невозможно.

Об этом рассказывает в интервью Михаил Федоров.

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Повестки в социальных сетях

Ранее член оборонного комитета Совета Федор Вениславский рассказал, что в парламенте думают о том, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram. Отмечают, что благодаря техническим инструментам можно убедиться, что человек прочитал сообщение, и это означает, что ознакомился с повесткой.

"Я думаю, либо он некорректно высказался, либо просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", — сказал Михаил Федоров.

Напомним, что Михаил Федоров на интервью рассказал о процессах производства украинских беспилотников. Теперь разрешение ГСЭК на импорт самих дронов и комплектующих не требуется.

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