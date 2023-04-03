Федоров розповів про покращення у процесі розробки безпілотників

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

З процесу виробництва українських безпілотників була виключена Державна служба експортного контролю. Тепер дозвіл ДСЕК на імпорт самих дронів та комплектуючих не потрібен.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у інтерв’ю виданню "Ліга".

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За словами Федорова, поєднання безпілотних літальних апаратів і Starlink є тим чинником, який змінює хід російсько-української війни.

"Ми вже навчили понад 7000 пілотів (у нас була ціль 10 000). Ми тільки через United24 закупили більше ніж 3200 комплексів БпЛА, а "пташок" — ще більше. І зараз лише починається нова ера виробництва", — наголосив міністр.

Далі — без ДСЕК

Коментуючи процес виробництва безпілотників, Михайло Федоров наголосив, що ситуація із імпортом деталей для БпЛА покращилася.

Це сталося, зокрема, тому, що з процесу була виключена Державна служба експортного контролю (ДСЕК).

"Тобто на імпорт комплектуючих і дронів не потрібен дозвіл від ДСЕК. Зараз цієї проблеми вже немає", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, що одне з підприємств, що входить до концерну "Укроборонпром", представило нові авіаційні боєприпаси для використання у безпілотних авіаційних комплексах (БПАК). Це боєприпаси уламкової дії, які можуть гарантовано вражати цілі на відстані від 4,5 до 11 метрів.

Фото: Facebook Федорова