Федоров розповів про покращення у процесі розробки безпілотників
З процесу виробництва українських безпілотників була виключена Державна служба експортного контролю. Тепер дозвіл ДСЕК на імпорт самих дронів та комплектуючих не потрібен.
Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у інтерв’ю виданню "Ліга".
Безпілотники змінюють хід війни
За словами Федорова, поєднання безпілотних літальних апаратів і Starlink є тим чинником, який змінює хід російсько-української війни.
"Ми вже навчили понад 7000 пілотів (у нас була ціль 10 000). Ми тільки через United24 закупили більше ніж 3200 комплексів БпЛА, а "пташок" — ще більше. І зараз лише починається нова ера виробництва", — наголосив міністр.
Далі — без ДСЕК
Коментуючи процес виробництва безпілотників, Михайло Федоров наголосив, що ситуація із імпортом деталей для БпЛА покращилася.
Це сталося, зокрема, тому, що з процесу була виключена Державна служба експортного контролю (ДСЕК).
"Тобто на імпорт комплектуючих і дронів не потрібен дозвіл від ДСЕК. Зараз цієї проблеми вже немає", — наголосив Федоров.
Нагадаємо, що одне з підприємств, що входить до концерну "Укроборонпром", представило нові авіаційні боєприпаси для використання у безпілотних авіаційних комплексах (БПАК). Це боєприпаси уламкової дії, які можуть гарантовано вражати цілі на відстані від 4,5 до 11 метрів.
Фото: Facebook Федорова