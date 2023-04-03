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Федоров рассказал об улучшении в процессе разработки беспилотников

3 апреля 2023 09:44
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров
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Из производства украинских беспилотников была исключена Государственная служба экспортного контроля. Теперь разрешение ГСЭК на импорт самих дронов и комплектующих не требуется.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью изданию "Лига".

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По словам Федорова, сочетание беспилотных летательных аппаратов и Starlink является фактором, который изменяет ход российско-украинской войны.

"Мы уже научили более 7000 пилотов (у нас была цель 10 000). Мы только через United24 закупили более 3200 комплексов БпЛА, а "птичек" — еще больше. И сейчас только начинается новая эра производства", — подчеркнул министр.

Дальше — без ГСЭК

Комментируя процесс производства беспилотников, Михаил Федоров подчеркнул, что ситуация с импортом деталей для БпЛА улучшилась.

Это произошло, в частности, потому, что из процесса была исключена Государственная служба экспортного контроля (ГСЭК).

"То есть на импорт комплектующих и дронов не требуется разрешение от ГСЭК. Сейчас этой проблемы уже нет", — подчеркнул Федоров.

Напомним, что одно из входящих в концерн "Укроборонпром" предприятий представило новые авиационные боеприпасы для использования в беспилотных авиационных комплексах (БПАК). Это боеприпасы обломочного действия, которые могут гарантированно поражать цели на расстоянии от 4,5 до 11 метров.

Фото: Facebook Федорова

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