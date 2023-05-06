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Федоров заявив, що через масову евакуацію окупантів утворилась чимала черга на КПП

6 травня 2023 23:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Федоров заявив, що через масову евакуацію окупантів утворилась чимала черга на КПП
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Мелітополі з 5 травня проводиться масова евакуація. На центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних. Цим самим вони спровокували паніку та черги на виїзд з області.

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

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Евакуація окупантів

"Евакуація відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які ворог оголосив публічно. На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом", — повідомив Федоров.

Він додав, що окупанти також виїхали з низки адміністративних будівель.

"Ворог покидає їх та палить там всі документи. Масову евакуацію там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів", — сказав мер Мелітополя.

Зазначається,  що військові та власники спецперепусток — поза чергою. Вантажівки з награбованим — в окремій черзі. А тисячам легкових авто очікувати мінімум 5 годин.

черга
КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму. Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що 5 травня гауляйтер Євген Балицький оголосив "часткову евакуацію" мешканців із 18 окупованих населених пунктів Запорізької області. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

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