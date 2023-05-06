Федоров заявил, что из-за массовой эвакуации оккупантов создалась немалая очередь на КПП

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН

В Мелитополе с 5 мая проводится массовая эвакуация. На центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских. Этим они спровоцировали панику и очереди на выезд из области.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Эвакуация оккупантов

"Эвакуация происходит не только в 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть следующую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборантов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом", — сообщил Федоров.

Он добавил, что оккупанты также выехали из ряда административных зданий.

"Враг покидает их и жжет там все документы. Массовую эвакуацию там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборантов", — сказал мэр Мелитополя.

Отмечается, что военные и владельцы спецпропусков — вне очереди. Грузовики с награбленным — в отдельной очереди. А тысячам легковых автомобилей ждать минимум 5 часов.

КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым. Фото: Иван Федоров

Напомним, что 5 мая гауляйтер Евгений Балицкий объявил "частичную эвакуацию" жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.