На Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

У п’ятницю, 5 травня, гауляйтер Євген Балицький оголосив "часткову евакуацію" мешканців із 18 окупованих населених пунктів Запорізької області. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області балицький додав собі ще один злочин — збирається депортувати людей з прифронтових населених пунктів", — зазначив Федоров.

У своєму повідомленні колаборант пояснив такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".

"У зв'язку з цим мною прийнято рішення прибрати в першу чергу дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів від вогневого впливу противника і перемістити з прифронтових територій углиб області", — заявив Балицький.

Гауляйтер хоче евакуювати людей з таких населених пунктів:

Тимошівка;

Смирнове;

Тарасівка;

Орлянське;

Молочанськ;

Куйбишеве;

Пришиб;

Токмак;

Мала Білозерка;

Василівка;

Велика Білозерка;

Дніпрорудне;

Михайлівка;

Кам'янка-Дніпровська;

Енергодар;

Пологи;

Кінські Роздори;

Розівка.

Карта розміщення прифронтових населених пунктів, звідки хочуть "евакуювати" українців. Фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що російські окупанти зумисне депортують українців до Росії, завозячи на їхнє місце своїх співгромадян. Цей процес є рівнозначним етнічній чистці і може вважатися ознакою геноциду.