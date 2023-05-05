На Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів
У п’ятницю, 5 травня, гауляйтер Євген Балицький оголосив "часткову евакуацію" мешканців із 18 окупованих населених пунктів Запорізької області. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Евакуація" людей з прифронтових населених пунктів Запоріжжя
"Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області балицький додав собі ще один злочин — збирається депортувати людей з прифронтових населених пунктів", — зазначив Федоров.
У своєму повідомленні колаборант пояснив такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".
"У зв'язку з цим мною прийнято рішення прибрати в першу чергу дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів від вогневого впливу противника і перемістити з прифронтових територій углиб області", — заявив Балицький.
Гауляйтер хоче евакуювати людей з таких населених пунктів:
- Тимошівка;
- Смирнове;
- Тарасівка;
- Орлянське;
- Молочанськ;
- Куйбишеве;
- Пришиб;
- Токмак;
- Мала Білозерка;
- Василівка;
- Велика Білозерка;
- Дніпрорудне;
- Михайлівка;
- Кам'янка-Дніпровська;
- Енергодар;
- Пологи;
- Кінські Роздори;
- Розівка.
Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що російські окупанти зумисне депортують українців до Росії, завозячи на їхнє місце своїх співгромадян. Цей процес є рівнозначним етнічній чистці і може вважатися ознакою геноциду.