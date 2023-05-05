Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів arrow

На Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів

5 травня 2023 18:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Запоріжжі окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п’ятницю, 5 травня, гауляйтер Євген Балицький оголосив "часткову евакуацію" мешканців із 18 окупованих населених пунктів Запорізької області. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

"Евакуація" людей з прифронтових населених пунктів Запоріжжя

"Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області балицький додав собі ще один злочин — збирається депортувати людей з прифронтових населених пунктів", —  зазначив Федоров. 

У своєму повідомленні колаборант пояснив такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".

"У зв'язку з цим мною прийнято рішення прибрати в першу чергу дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів від вогневого впливу противника і перемістити з прифронтових територій углиб області", — заявив Балицький.

Гауляйтер хоче евакуювати людей з таких населених пунктів:

  • Тимошівка;
  • Смирнове;
  • Тарасівка;
  • Орлянське;
  • Молочанськ;
  • Куйбишеве;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Мала Білозерка;
  • Василівка;
  • Велика Білозерка;
  • Дніпрорудне;
  • Михайлівка;
  • Кам'янка-Дніпровська;
  • Енергодар;
  • Пологи;
  • Кінські Роздори;
  • Розівка.
скріншот
Карта розміщення прифронтових населених пунктів, звідки хочуть "евакуювати" українців. Фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що російські окупанти зумисне депортують українців до Росії, завозячи на їхнє місце своїх співгромадян. Цей процес є рівнозначним етнічній чистці і може вважатися ознакою геноциду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB