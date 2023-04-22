Федоров заявив, що на Запоріжжі окупанти готуються до оборони та евакуації населення
Сьогодні, 22 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони. Евакуації населення в Енергодарі планується приблизно 5 травня.
Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Російські війська готуються до оборони
"У ворога — паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території", — заявив Іван Федоров.
Крім того, він додав, що в населених пунктах поблизу фронту, загарбники почали підготовчі роботи до евакуації.
"Наприклад, в Енергодарі вони роздають листівки й збирають анкети дітей, які будуть евакуюватися. Евакуацію вони намітили приблизно на п'яті числа травня. В населених пунктах поблизу Токмака їздять російські автівки з гучномовцями й роблять оголошення, рекомендують евакуюватися або до Мелітополя, або до Криму", — розповів мер Мелітополя.
Проте у Мелітополі про евакуацію не йдеться. Там окупанти навпаки посилюють свої позиції.
Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.