Федоров заявив, що на Запоріжжі окупанти готуються до оборони та евакуації населення

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com

Сьогодні, 22 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони. Евакуації населення в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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"У ворога — паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території", — заявив Іван Федоров.

Крім того, він додав, що в населених пунктах поблизу фронту, загарбники почали підготовчі роботи до евакуації.

"Наприклад, в Енергодарі вони роздають листівки й збирають анкети дітей, які будуть евакуюватися. Евакуацію вони намітили приблизно на п'яті числа травня. В населених пунктах поблизу Токмака їздять російські автівки з гучномовцями й роблять оголошення, рекомендують евакуюватися або до Мелітополя, або до Криму", — розповів мер Мелітополя.

Проте у Мелітополі про евакуацію не йдеться. Там окупанти навпаки посилюють свої позиції.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.