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Федоров заявил, что в Запорожье оккупанты готовятся к обороне и эвакуации населения

22 апреля 2023 22:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Федоров заявил, что в Запорожье оккупанты готовятся к обороне и эвакуации населения
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне. Эвакуация населения в Энергодаре планируется примерно 5 мая.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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"У врага — паника, он готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории", — заявил Иван Федоров.

Кроме того, он добавил, что в населенных пунктах вблизи фронта захватчики начали подготовительные работы к эвакуации.

"Например, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на пятые числа мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым", — рассказал мэр Мелитополя.

Однако в Мелитополе об эвакуации речь не идет. Там оккупанты наоборот усиливают свои позиции.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.

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