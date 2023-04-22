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"Що жорсткіші обмеження, тим швидше закінчиться війна": Зеленський про нові санкції

22 квітня 2023 22:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
"Що жорсткіші обмеження, тим швидше закінчиться війна": Зеленський про нові санкції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський. 

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Перш за все це черговий пакет санкцій проти російського ВПК — підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного.

Інших два санкційні списки — це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на українській землі.

"Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема — щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань — абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання — прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору", — заявив Володимир Зеленський. 

Крім цього він додав, що чим жорсткіше санкційний режим проти Росії, чим більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни — то швидше буде і завершення агресії.

"Я дякую всім у світі, хто розуміє це", — сказав Президент України.

Нагадаємо, що у Росії представники так званих "еліт" бояться за своє майбутнє, тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки РФ.

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