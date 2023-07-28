Фіксується зниження: Енергоатом про рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Запорізька АЕС. Фото: Вікіпедія

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стійким, навіть після того, як російські війська зруйнували греблю Каховської ГЕС. На ранок 28 липня спостерігалося невелике зниження рівня води в охолоджувальному ставку ЗАЕС, досягнувши 16,32 м.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Стан води ЗАЕС

У повідомленні йдеться, що резервний канал ТЕС, який може використовуватися для додаткового заповнення ставка, має рівень води 10,60 м. Зазначимо, що його стан останніми днями не змінювався суттєво, і тепер він не залежить від Каховського водосховища, яке було зруйноване.

Важливо враховувати, що реактори ЗАЕС було зупинено у вересні 2022 року, тому активного випаровування води з охолоджувального ставка не спостерігається.

Рівень води ЗАЕС. Фото: Енергоатом

Нагадаємо, що окупанти перевели четвертий реактор на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції у стан "гарячої зупинки". Щобільше, ці дії є порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.

В Енергоатомі нагадали, що після теракту на Каховській ГЕС виникла загроза для тимчасово окупованої ЗАЕС через недостатнє підживлення охолодною водою. Це блокує повноцінну роботу станції, що знає окупаційна адміністрація. В результаті це створює радіаційну загрозу через простої енергоблоку та відсутність належного технічного обслуговування та ремонту обладнання.