Оккупанты перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки"

Четвертый энергоблок ЗАЭС. Фото: REUTERS

Оккупанты перевели четвертый реактор на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Более того, эти действия являются нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.

Об этом сообщает Энергоатом.

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В Энергоатоме напомнили, что после теракта на Каховской ГЭС возникла угроза для временно оккупированной ЗАЭС из-за недостаточной подпитки охлаждающей водой. Это блокирует полноценную работу станции, о чем знает оккупационная администрация. В результате это создает радиационную угрозу из-за простоя энергоблока и отсутствия должного технического обслуживания и ремонта оборудования.

"Оккупанты продолжают совершать преступные действия. Они в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины (ДИЯРУ), о переводе всех блоков станции в холодную остановку, а также требования МАГАТЭ. Это сознательное и умышленное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание", — прокомментировал ситуацию президент Энергоатома Петр Котин.

По его словам, такими действиями оккупационная администрация ЗАЭС "нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности станции".

Также Котин обратился в МИД Украины и попросил призвать МАГАТЭ повлиять на оккупантов "для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодная остановка" и распространить соответствующую ноту среди стран — членов Агентства".

Напомним, что Центр национального сопротивления сообщает, что российские военные депортировали специалистов из ряда атомных объектов России на Запорожскую атомную станцию. Это связано с тем, что работники ЗАЭС отказываются сотрудничать с россиянами.