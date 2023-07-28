Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Фиксируется снижение: Энергоатом про уровень воды в пруде-охладители ЗАЭС arrow

Фиксируется снижение: Энергоатом про уровень воды в пруде-охладители ЗАЭС

28 июля 2023 11:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Фиксируется снижение: Энергоатом про уровень воды в пруде-охладители ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС остается устойчивой, даже после того как российские войска разрушили плотину Каховской ГЭС. На утро 28 июля наблюдалось небольшое снижение уровня воды в охладительном пруду ЗАЭС, достигнув 16,32 м.

Об этом сообщает Энергоатом.

Читайте также:

Состояние воды ЗАЭС

В сообщении говорится, что резервный канал ТЭС, который может использоваться для дополнительного заполнения пруда, имеет уровень воды 10,60 м. Отметим, что его состояние в последние дни не менялось существенно, и теперь он не зависит от Каховского водохранилища, которое было разрушено.

Важно учитывать, что реакторы ЗАЭС были остановлены в сентябре 2022 года, поэтому активное испарение воды из охладительного пруда не наблюдается.

ЗАЭС
Уровень воде ЗАЭС. Фото: Энергоатом
 

Напомним, что оккупанты перевели четвертый реактор на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Более того, эти действия являются нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.

В Энергоатоме напомнили, что после теракта на Каховской ГЭС возникла угроза для временно оккупированной ЗАЭС из-за недостаточной подпитки охлаждающей водой. Это блокирует полноценную работу станции, о чем знает оккупационная администрация. В результате это создает радиационную угрозу из-за простоя энергоблока и отсутствия должного технического обслуживания и ремонта оборудования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз