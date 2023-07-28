Фиксируется снижение: Энергоатом про уровень воды в пруде-охладители ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: Википедия

Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС остается устойчивой, даже после того как российские войска разрушили плотину Каховской ГЭС. На утро 28 июля наблюдалось небольшое снижение уровня воды в охладительном пруду ЗАЭС, достигнув 16,32 м.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Состояние воды ЗАЭС

В сообщении говорится, что резервный канал ТЭС, который может использоваться для дополнительного заполнения пруда, имеет уровень воды 10,60 м. Отметим, что его состояние в последние дни не менялось существенно, и теперь он не зависит от Каховского водохранилища, которое было разрушено.

Важно учитывать, что реакторы ЗАЭС были остановлены в сентябре 2022 года, поэтому активное испарение воды из охладительного пруда не наблюдается.

Уровень воде ЗАЭС. Фото: Энергоатом



Напомним, что оккупанты перевели четвертый реактор на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Более того, эти действия являются нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.

В Энергоатоме напомнили, что после теракта на Каховской ГЭС возникла угроза для временно оккупированной ЗАЭС из-за недостаточной подпитки охлаждающей водой. Это блокирует полноценную работу станции, о чем знает оккупационная администрация. В результате это создает радиационную угрозу из-за простоя энергоблока и отсутствия должного технического обслуживания и ремонта оборудования.