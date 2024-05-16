Сержант із позивним Ронін розповів, що допоможе Україні виграти війну

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сержант висловив свою думку, що навіть якщо українці повернуться до кордонів 1991 року, але втратять в собі людей — це того не варте. Він заявив, що для українських військових категорично не прийнятна здача жодної посадки і будь-яких територій.

Про це сержант, фельдшер медпункту однієї з частин, що воює на сході країни, Олександр, позивний "Ронін", розповів у інтерв'ю для ZN.UA у середу, 15 травня.

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Наступи на Харків і Суми будуть успішні, якщо не оборонятись

"Ронін" зазначив, що ті, хто воюють, не хочуть віддавати нічого, жодної посадки. І за ці два роки його бригада практично нічого не втратила з позицій, не маючи особливої зброї.

"От зараз наступи на Харків і Суми. По тому, що я бачив, вони можуть бути успішними лише в тому разі, якщо ми не оборонятимемося. Грамотна побудова позицій і координація дій, бо дуже складно штурмувати кому завгодно. І навіть там, де зараз наші відступають, це відбувається переважно тому, що вони не підготували собі резервних позицій. Там далі однаково є укріпрайон, зачепитися можна, є за що", — зазначив військовий.

Фінальні кордони не нами будуть намальовані

Сержант додав, що головне питання полягає в тому, які спроможності реально надалі будуть в ЗСУ. Та, на його думку, фінальні кордони після війни вирішать політичні еліти під час переговорів.

"Перші кордони мають бути окреслені всередині власного серця насамперед. Може, ми й не віддамо. Нас просто вб’ють без зброї, на тому все й закінчиться. Та, найімовірніше, фінальні кордони не нами будуть намальовані. Як свого часу Трумен зі Сталіним сіли та поділили Корею на дві, і так воно й залишилося", — підсумував Олександр із позивним "Ронін".

Нагадаємо, що колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість в успіху України у війні з Росією. Вона також переконана, що українцям вдасться відновити контроль над окупованими територіями.

Військовий Андрій Оністрат наголосив, що розкол в Росії може стати ключем до перемоги. Він підкреслив складність геополітичного досягнення такого стану речей.