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Финальные границы не нами будут нарисованы — военный "Ронин" высказался об условиях выигрыша войны

16 мая 2024 19:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Сержант с позывным Ронин рассказал, что поможет Украине выиграть войну
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Сержант выразил свое мнение, что даже если украинцы вернутся к границам 1991 года, но потеряют в себе людей, это того не стоит. Он заявил, что для украинских военных категорически не приемлема сдача ни одной посадки и каких-либо территорий.

Об этом сержант, фельдшер медпункта одной из воюющих на востоке страны Александр частей позывной "Ронин" рассказал в интервью для ZN.UA в среду, 15 мая.

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Наступления на Харьков и Сумы будут успешными, если не обороняться

"Ронин" отметил, что воюющие не хотят отдавать ничего, никакой посадки. Там куча украинских военных погибла. И за эти два года его бригада практически ничего не потеряла с позиций, не имея особого оружия.

"Вот сейчас наступи на Харьков и Сумы. По тому, что я видел, они могут быть успешными только в том случае, если мы не будем обороняться. Грамотное построение позиций и координация действий, потому что очень сложно штурмовать кому угодно. И даже там, где сейчас наши отступают, это происходит преимущественно потому, что они не подготовили себе резервных позиций. Там дальше все равно есть укрепрайон, зацепиться можно, есть за что" , - отметил военный.

Финальные границы не нами будут нарисованы

Сержант добавил, что главный вопрос состоит в том, какие возможности реально в дальнейшем будут в ВСУ. Да. По его мнению, финальные границы после войны решат политические элиты во время переговоров.

"Первые границы должны быть очерчены внутри собственного сердца прежде всего. Может, мы и не отдадим. Нас просто убьют без оружия, на том все и закончится. Да, вероятнее всего, финальные границы не нами будут нарисованы. Как в свое время Трумэн со Сталиным сели" и поделили Корею на две, и так оно и осталось" , - подытожил Александр с позывным "Ронин".

Напомним, что бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в успехе Украины в войне с Россией. Она также убеждена, что украинцам удастся восстановить контроль над оккупированными территориями.

Военный Андрей Онистрат подчеркнул, что раскол в России может стать ключом к победе. Он подчеркнул сложность геополитического достижения такого положения вещей.

граница
ВСУ
военные
война в Украине
війна
фронт
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