Фірма, у якої Міноборони закупило форму для ЗСУ, виявилась фіктивною, — нардеп

Військові ЗСУ. Фото: google

Стало відомо, що відбувся комітет, на якому обговорювали закупівлю Міністерства оборони форми для військових. Виявилось, що фірма, у якої відомство нібито закупляло одяг, не існує.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, під час виступу представники Міноборони підтвердили, що почали працювати з так званою турецькою компанією "Vector Avia", яка мала поставити форму для українських військових. Відомство оплатило повну суму, яка склала 30 мільйонів доларів. Після цього форму нібито прийняли та підписали відповідні акти.

"На питання, чи перевіряло МінОборони цю компанію — сказали так. Що засновник і директор громадянин з України пан Плетньов, який раніше ніколи не займався чимось подібним не знали. Що сайт створений вже після підписання контракту не знали. Потім теж, про те, що фігурував у кримінальних справах по постачанню форми не знали", — йдеться у повідомленні.

Фірма виявилась неіснуючою

Однак, зі слів Железняка виявилось, що документи, які показало Міноборони — підробні. Це свідчить про те, що компанія, у якої нібито робили закупівлі, не існує.

"Показую як працює експортні декларації в Туреччини. Оприлюднюю інші документи: після яких зрозуміло, що інвойси в журналісткому розслідуванні правдиві. А у Міноборони підробка. І переклад постачання дуже дивний. І податковий номер Міноборони", — додає Железняк.

Як розповідає нардеп, Міноборони намагалось заперечити цю інформацію, показавши військову зимову куртку нібито від турецької фірми. Однак, вдалося швидко з'ясувати, що одяг був від іншого виробника.

"Закінчилось тим, що далі ми намагалися дізнатися як людина за межами України підписала в Україні контракт? Або хто вів перемовини? Або чому обрали саме цю фірму? Як пройшла оплата? Чому не знали про дві кримінальні справи? Багато питань", — каже наостанок народний депутат.

Повідомлення Железняка. Фото: скриншот

Повідомлення Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Міноборони відреагували на закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Там заявили, що міністерство не здійснювало її.

Також додамо, що Київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у поставці неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.