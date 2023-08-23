Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Міноборони Болгарії розповіли, коли розпочнуть передачу бронетехніки Україні arrow

В Міноборони Болгарії розповіли, коли розпочнуть передачу бронетехніки Україні

23 серпня 2023 06:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Міноборони Болгарії розповіли, коли розпочнуть передачу бронетехніки Україні
Бронетранспортер БТР-60ПБ-МД1 у Болгарії. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Болгарія готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка. Передача техніки розпочнеться вже наприкінці вересня — на початку жовтня.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

Читайте також:

Військова допомога від Болгарії

Як відомо, Болгарія пообіцяла, що передасть Україні близько сотні броньованих машин радянського зразка, які перебувають у неї на зберіганні.

Однак болгарський міністр наголосив, що угоду про передачу цієї бронетехніки ще має ратифікувати парламент Болгарії.

"Щойно у вересні парламент повернеться до своїх засіданнях, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань, і до кінця вересня — до початку жовтня ми вже матимемо ратифікацію цієї угоди. Я думаю, що тоді зможе розпочатись передача", — додав міністр Болгарії. 

Також Тагарев розповів, що Болгарія та Україна повинні ще підписати відповідну угоду, а процес постачання бронетехніки уповільнюється через те, що визначена до передачі Україні броньована техніка перебуває на складах МВС Болгарії.

Нагадаємо, Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 30 млн євро. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз