В Міноборони Болгарії розповіли, коли розпочнуть передачу бронетехніки Україні

Бронетранспортер БТР-60ПБ-МД1 у Болгарії. Фото: google

Болгарія готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка. Передача техніки розпочнеться вже наприкінці вересня — на початку жовтня.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

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Як відомо, Болгарія пообіцяла, що передасть Україні близько сотні броньованих машин радянського зразка, які перебувають у неї на зберіганні.

Однак болгарський міністр наголосив, що угоду про передачу цієї бронетехніки ще має ратифікувати парламент Болгарії.

"Щойно у вересні парламент повернеться до своїх засіданнях, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань, і до кінця вересня — до початку жовтня ми вже матимемо ратифікацію цієї угоди. Я думаю, що тоді зможе розпочатись передача", — додав міністр Болгарії.

Також Тагарев розповів, що Болгарія та Україна повинні ще підписати відповідну угоду, а процес постачання бронетехніки уповільнюється через те, що визначена до передачі Україні броньована техніка перебуває на складах МВС Болгарії.

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