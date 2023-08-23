Фирма, у которой Минобороны закупило форму для ВСУ, оказалась фиктивной, — нардеп

Военные ВСУ. Фото: google

Стало известно, что состоялся комитет, где обсуждали закупку Министерства обороны формы для военных. Оказалось, что фирма, у которой ведомство якобы закупало одежду, не существует.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Закупка формы для военной

По словам нардепа, во время выступления представители Минобороны подтвердили, что начали работать с так называемой турецкой компанией "Vector Avia", которая должна была поставить форму для украинских военных. Ведомство оплатило полную сумму, которая составила 30 миллионов долларов. После этого форму якобы приняли и подписали соответствующие акты.

"На вопрос, проверяло ли МинОбороны эту компанию — сказали да. Что основатель и директор гражданин из Украины господин Плетнев, ранее никогда не занимавшийся чем-то подобным не знали. Что сайт создан уже после подписания контракта не знали. Потом тоже, о том, что фигурировал по уголовным делам по поставке формы не знали", — говорится в сообщении.

Фирма оказалась несуществующей

Однако, по словам Железняка, оказалось, что документы, которые показали Минобороны, — поддельные. Это свидетельствует о том, что компания, у которой якобы производили закупки, не существует.

"Показываю, как работает экспортные декларации в Турции. Обнародую другие документы: после которых понятно, что инвойсы в журналистском расследовании правдивы. А у Минобороны подделка. И перевод поставок очень странный. И налоговый номер Минобороны", — добавляет Железняк.

Как рассказывает нардеп, Минобороны пыталось отрицать эту информацию, показав военную зимнюю куртку якобы от турецкой фирмы. Однако удалось быстро выяснить, что одежда была от другого производителя.

"Закончилось тем, что дальше мы пытались узнать как человек за пределами Украины подписал в Украине контракт? Или кто вел переговоры? Или почему выбрали именно эту фирму? Как прошла оплата? Почему не знали о двух уголовных делах? Много вопросов", — говорит в заключение. народный депутат.

Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, недавно Минобороны отреагировали на закупку формы для подразделения ТРВ ВСУ, в отношении которого проводится расследование. Там заявили, что министерство не осуществляло ее.

Также добавим, что Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.