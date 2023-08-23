Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Фирма, у которой Минобороны закупило форму для ВСУ, оказалась фиктивной, — нардеп arrow

Фирма, у которой Минобороны закупило форму для ВСУ, оказалась фиктивной, — нардеп

23 августа 2023 14:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Фирма, у которой Минобороны закупило форму для ВСУ, оказалась фиктивной, — нардеп
Военные ВСУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что состоялся комитет, где обсуждали закупку Министерства обороны формы для военных. Оказалось, что фирма, у которой ведомство якобы закупало одежду, не существует.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Закупка формы для военной

По словам нардепа, во время выступления представители Минобороны подтвердили, что начали работать с так называемой турецкой компанией "Vector Avia", которая должна была поставить форму для украинских военных. Ведомство оплатило полную сумму, которая составила 30 миллионов долларов. После этого форму якобы приняли и подписали соответствующие акты.

"На вопрос, проверяло ли МинОбороны эту компанию — сказали да. Что основатель и директор гражданин из Украины господин Плетнев, ранее никогда не занимавшийся чем-то подобным не знали. Что сайт создан уже после подписания контракта не знали. Потом тоже, о том, что фигурировал по уголовным делам по поставке формы не знали", — говорится в сообщении.

Фирма оказалась несуществующей

Однако, по словам Железняка, оказалось, что документы, которые показали Минобороны, — поддельные. Это свидетельствует о том, что компания, у которой якобы производили закупки, не существует.

"Показываю, как работает экспортные декларации в Турции. Обнародую другие документы: после которых понятно, что инвойсы в журналистском расследовании правдивы. А у Минобороны подделка. И перевод поставок очень странный. И налоговый номер Минобороны", — добавляет Железняк.

Как рассказывает нардеп, Минобороны пыталось отрицать эту информацию, показав военную зимнюю куртку якобы от турецкой фирмы. Однако удалось быстро выяснить, что одежда была от другого производителя.

"Закончилось тем, что дальше мы пытались узнать как человек за пределами Украины подписал в Украине контракт? Или кто вел переговоры? Или почему выбрали именно эту фирму? Как прошла оплата? Почему не знали о двух уголовных делах? Много вопросов", — говорит в заключение. народный депутат.

null
Сообщение Железняка. Фото: скриншот
null
Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, недавно Минобороны отреагировали на закупку формы для подразделения ТРВ ВСУ, в отношении которого проводится расследование. Там заявили, что министерство не осуществляло ее.

Также добавим, что Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз