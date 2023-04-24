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​​​​​​​Фонд "Повернись живим" купив для ЗСУ 1,5 тисячі кулеметів: хто отримав цю зброю

24 квітня 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Фонд "Повернись живим" купив для ЗСУ 1,5 тисячі кулеметів: хто отримав цю зброю
Український кулеметник. Фото: Defence Express
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Відомий благодійний фонд "Повернись живим", який давно допомагає ЗСУ, купив партію кулеметів, майже півтори тисяч одиниць. Зброю уже отримали 21 бойова бригада та дев’ять частин резерву.

Про це благодійний фонд "Повернись живим" повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Партія кулеметів для ЗСУ

Благодійний фонд "Повернись живим" придбав для Збройних сил України партію кулеметів — 1460 одиниць цієї зброї калібру 7,62 мм.

Загальна вартість цієї партії становить 6,57 млн євро.

Хто отримав нову зброю

Головнокомандувач ЗСУ та Командування сил логістики розподілили цю зброю між підрозділами, відправивши більшу її частину на найкритичніші напрямки.

Кулемети отримала, по-перше, 21 бойова бригада:

  • 12 — механізовані та мотопіхотні;
  • 6 — десантно-штурмові;
  • 1 — танкова;
  • 1 — гірсько-штурмова;
  • 1 — єгерська. 

Крім того, зброю передали до дев’яти частин резерву.

Нагадаємо, у квітні благодійний фонд "Повернись живим" закупив 300 квадрокоптерів для наших захисників на понад 35,8 млн грн. 

Були придбані 200 Fly More Combo комплектів дронів Mavic 3 та ще 100 комплектів Mavic 3T з тепловізійною оптикою.

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