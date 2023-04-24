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Фонд "Повернись живим" купил для ВСУ 1,5 тысячи пулеметов: кто получил это оружие

24 апреля 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Фонд "Повернись живим" купил для ВСУ 1,5 тысячи пулеметов: кто получил это оружие
Украинский пулеметчик. Фото: Defence Express
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Известный благотворительный фонд "Повернись живим", давно помогающий ВСУ, купил партию пулеметов, почти полторы тысячи единиц. Оружие уже получили 21 боевая бригада и девять частей резерва.

Об этом благотворительный фонд "Повернись живим" сообщил на своем Telegram-канале.

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Партия пулеметов для ВСУ

Благотворительный фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины партию пулеметов — 1460 единиц этого оружия калибра 7,62 мм.

Общая стоимость этой партии составляет 6,57 млн. евро.

Кто получил новое оружие

Главнокомандующий ВСУ и Командование сил логистики распределили это оружие между подразделениями, отправив большую часть на самые критические направления.

Пулеметы получила, во-первых, 21 боевая бригада:

  • 12 — механизированные и мотопехотные;
  • 6 — десантно-штурмовые;
  • 1 — танковая;
  • 1 — горно-штурмовая;
  • 1 — егерский.

Кроме того, оружие было передано в девять частей резерва.

Напомним, в апреле благотворительный фонд "Повернись живим" закупил 300 квадрокоптеров для наших защитников на сумму более чем 35,8 млн грн.

Были приобретены 200 Fly More Combo комплектов дронов Mavic 3 и еще 100 комплектов Mavic 3T с тепловизионной оптикой.

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