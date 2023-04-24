Фонд "Повернись живим" купил для ВСУ 1,5 тысячи пулеметов: кто получил это оружие
Известный благотворительный фонд "Повернись живим", давно помогающий ВСУ, купил партию пулеметов, почти полторы тысячи единиц. Оружие уже получили 21 боевая бригада и девять частей резерва.
Об этом благотворительный фонд "Повернись живим" сообщил на своем Telegram-канале.
Партия пулеметов для ВСУ
Благотворительный фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины партию пулеметов — 1460 единиц этого оружия калибра 7,62 мм.
Общая стоимость этой партии составляет 6,57 млн. евро.
Кто получил новое оружие
Главнокомандующий ВСУ и Командование сил логистики распределили это оружие между подразделениями, отправив большую часть на самые критические направления.
Пулеметы получила, во-первых, 21 боевая бригада:
- 12 — механизированные и мотопехотные;
- 6 — десантно-штурмовые;
- 1 — танковая;
- 1 — горно-штурмовая;
- 1 — егерский.
Кроме того, оружие было передано в девять частей резерва.
Напомним, в апреле благотворительный фонд "Повернись живим" закупил 300 квадрокоптеров для наших защитников на сумму более чем 35,8 млн грн.
Были приобретены 200 Fly More Combo комплектов дронов Mavic 3 и еще 100 комплектов Mavic 3T с тепловизионной оптикой.