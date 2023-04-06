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Фонд "Повернись живим" закупив на фронт 300 дронів: деталі

6 квітня 2023 09:36
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Від початку війни фонд придбав та передав захисникам 5535 квадрокоптерів
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Благодійний фонд "Повернись живим" закупив 300 квадрокоптерів для наших захисників на понад 35,8 млн грн. Вже скоро вони відправляться на фронт.

Про це повідомила пресслужба фонду у Telegram.

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Що відомо

"Така партія "пташок" зовсім скоро вирушить на фронт, де допоможе шукати позиції й техніку ворога та коригувати артилерію в режимі реального часу", — розповідають у фонді.

Там зазначили, що придбали 200 Fly More Combo комплектів дронів Mavic 3 та ще 100 комплектів Mavic 3T з тепловізійною оптикою загальною вартістю 35 804 250 грн, які стануть у пригоді нашим захисникам і суттєво посилять здатність Сил оборони стримувати окупантів.

"Від початку повномасштабного вторгнення за ваші кошти було придбано 5535 квадрокоптерів різних модифікацій на 628 мільйонів 58 тисяч 480 гривень. Просто уявіть собі ці числа!" — зазначають у "Повернись живим".

Нагадаємо, раніше Фонд Сергія Притули оприлюднив звіт за лютий. За місяць фонду вдалося зібрати майже 113 млн грн. Найменший донат становив всього 1 копійку. 

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