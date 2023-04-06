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Сили оборони показали, як точаться бої у Бахмуті: відео

6 квітня 2023 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські захисники в Бахмуті
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Бахмут — одна із найгарячіших точок фронту. Від початку серпня 2022 року російські війська, передовсім ПВК "Вагнер", штурмують місто та населені пункти, що його оточують.

ССО показали роботу бійців у Бахмуті.

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"Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України.
На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!" — йдеться у повідомленні. 

На відео видно, що у місті тривають вуличні бої. Українські захисники відбивають усі атаки ворога.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр заявляла, що ситуація у місті Бахмут на сході України залишається вкрай напруженою. Ворог використовує не лише найманих бійців з угруповання Вагнера, а й професійні підрозділи десантників.

Проте не дивлячись на напругу в місті, ворог не зміг підірвати мотивацію наших бійців. Наше командування та військові продовжують успішно виконувати свої завдання на Бахмутському напрямі, попри інформаційні атаки ворога.

Також ми писали, що біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості та зазнають колосальних втрат. Оборона міста важлива для України як з військової, так і політичної точки зору.

Росіяни, у тому числі й "вагнерівці", зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій та Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".

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