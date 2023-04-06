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Фонд "Повернись живим" закупил на фронт 300 дронов: детали

6 апреля 2023 09:36
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С начала войны фонд приобрел и передал защитникам 5535 квадрокоптеров.
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Благотворительный фонд "Повернись живим" закупил 300 квадрокоптеров для наших защитников более чем на 35,8 млн. грн. Уже скоро они отправятся на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба фонда в Telegram.

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"Такая партия "птичек" совсем скоро отправится на фронт, где поможет искать позиции и технику врага и корректировать артиллерию в режиме реального времени", — рассказывают в фонде.

Там отметили, что приобрели 200 Fly More Combo комплектов дронов Mavic 3 и еще 100 комплектов Mavic 3T с тепловизионной оптикой общей стоимостью 35 804 250 грн, которые пригодятся нашим защитникам и существенно усилят способность Сил обороны сдерживать оккупантов.

"С начала полномасштабного вторжения за ваши средства было приобретено 5535 квадрокоптеров разных модификаций на 628 миллионов 58 тысяч 480 гривен. Просто представьте себе эти числа!" — отмечают в "Повернись живим".

Напомним, ранее Фонд Сергея Притулы обнародовал отчет за февраль. За месяц фонду удалось собрать около 113 млн. грн. Самый маленький донат составлял всего 1 копейку.

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