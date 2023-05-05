Кирило Буданов - фонд Повернися живим придбав для ГРУ мобільну станцію

Глава української розвідки Кирило Буданов. Фото: скріншот з відео

Відомий благодійний фонд "Повернися живим" вклав понад 41 мільйон гривень у реалізацію нового проєкту для ГУР Міноборони — мобільної станції розвідки. Це унікальний технічний комплекс, який дозволить спецзагонам швидко виявляти супротивника та отримувати більше інформації про нього.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Реалізація проєкту для розвідки

У повідомленні йдеться, що Фонд тримав цей проєкт таємно протягом року, замість того, щоб публічно збирати кошти для нього. Обладнання для розвідників було придбано коштом Фонду.

Це був дорогий проєкт, який вимагав великих інвестицій — понад 1 млн доларів за раз. Але його результати були виправдані: це один із десятків тисяч проєктів, реалізованих Фондом у співпраці з ГУР Міноборони.

Нова мобільна станція розвідки допоможе спецзагонам отримувати важливу інформацію про ворога швидко та точно. Це не лише підвищить ефективність військових операцій, а й покращить безпеку нашої країни.

Нагадаємо, що благодійний фонд "Повернись живим", який давно допомагає ЗСУ, купив партію кулеметів, майже півтори тисячі одиниць. Зброю вже отримали 21 бойова бригада та дев'ять частин резерву.

Благодійний фонд "Повернися живим" придбав для Збройних сил України партію кулеметів — 1460 одиниць цієї зброї калібру 7,62 мм.