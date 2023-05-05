Кирилл Буданов - фонд Повернися живим приобрел для ГРУ мобильную станцию

Глава украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: savelife.in.ua

Известный благотворительный фонд "Повернись живим" вложил более 41 миллионов гривен в реализацию нового проекта для ГУР Минобороны — мобильной станции разведки. Это уникальный технический комплекс, который позволит спецназам быстро обнаруживать противника и получать больше информации о нем.

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Реализация проекта для разведки

В сообщении говорится, что Фонд держал этот проект в тайне в течение года, вместо того, чтобы публично собирать средства для него. Оборудование для разведчиков было приобретено за счет общих средств Фонда.

Это был дорогостоящий проект, требовавший больших инвестиций — более 1 млн долларов за раз. Но его результаты были оправданы: это один из десятков тысяч проектов, реализованных Фондом в сотрудничестве с ГУР Минобороны.

Новая мобильная станция разведки поможет спецназу получать важную информацию о враге быстро и точно. Это не только повысит эффективность военных операций, но и улучшит безопасность нашей страны.

Напомним, что благотворительный фонд "Повернись живим", давно помогающий ВСУ, купил партию пулеметов, почти полторы тысячи единиц. Оружие уже получили 21 боевая бригада и девять частей резерва.

Благотворительный фонд "Повернись живим" приобрел для Вооруженных сил Украины партию пулеметов — 1460 единиц этого оружия калибра 7,62 мм.