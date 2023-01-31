Франция и Австралия договорились совместно производить артиллерийские снаряды для Украины
Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Их будут передавать украинским военным.
Об этом говорится в совместном заявлении по результатам Вторых министерских консультаций по иностранным делам и обороне Франции и Австралии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Франция и Австралия выразили общую приверженность безопасности Украины и решимость продолжать поддерживать нашу страну.
"Министры подтвердили свое однозначное осуждение незаконного, аморального и неспровоцированного вторжения россии в Украину и еще раз призвали россию немедленно вывести войска. Они подтвердили, что кричащие и неоднократные нарушения россией основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского декалога вызовут единый и твердый ответ, пока они длятся", — говорится в сообщении.
Министры заявили о намерении оказать поддержку Украине, среди прочего путем совместной поставки боеприпасов калибра 155 миллиметров. Инициатива использует взаимодополняемость соответствующих отраслей оборонной промышленности и удовлетворяет насущную потребность Украины в боеприпасах калибра 155 миллиметров.
Напомним, Норвегия как можно скорее отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в страну уже в марте.
Также мы писали, что Дания отправляет в Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства. Правительство решило передать все 19 гаубиц.