Франция и Австралия договорились совместно производить артиллерийские снаряды для Украины

Страны выразили общую приверженность безопасности Украины

Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Их будут передавать украинским военным.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам Вторых министерских консультаций по иностранным делам и обороне Франции и Австралии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Франция и Австралия выразили общую приверженность безопасности Украины и решимость продолжать поддерживать нашу страну.

"Министры подтвердили свое однозначное осуждение незаконного, аморального и неспровоцированного вторжения россии в Украину и еще раз призвали россию немедленно вывести войска. Они подтвердили, что кричащие и неоднократные нарушения россией основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского декалога вызовут единый и твердый ответ, пока они длятся", — говорится в сообщении.

Министры заявили о намерении оказать поддержку Украине, среди прочего путем совместной поставки боеприпасов калибра 155 миллиметров. Инициатива использует взаимодополняемость соответствующих отраслей оборонной промышленности и удовлетворяет насущную потребность Украины в боеприпасах калибра 155 миллиметров.

Напомним, Норвегия как можно скорее отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в страну уже в марте.

Также мы писали, что Дания отправляет в Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства. Правительство решило передать все 19 гаубиц.