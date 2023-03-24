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Франція збільшить темпи виробництва гаубиць Caesar

24 березня 2023 20:40
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
Франція планує збільшити виробництво гаубиць удвічі.
"Цезар" це французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

Франція планує збільшити виробництво гаубиць удвічі. Мова йде про Caesar, самохідну установку, що призначена для знищення артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Про це повідомляє видання Lesechos з посиланням на заяву міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

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"Темпи виробництва самохідних 155-мм гаубиць Caesar компанією Nexter буде подвоєно з нинішніх чотирьох до восьми одиниць на місяць", — зазначив міністр.

Що планують

Також за словами Лекорню, Франція планує випускати 40 ракет "земля-повітря" Mistral на місяць, та збільшити та пришвидшити виробництво радарів ППО Ground Master. Вже восени у планах виготовляти 24 такі установки на рік.  

Україна вже отримувала від уряду Франції гаубиці "Цезар" у рамках військової допомоги, такі ж установки, нам передала і Данія.

Що відомо про гаубиці Caesar

Артилерійською частиною установки є гармата калібром 155-мм і довжиною ствола у 52 калібри. Заряд включає 18 снарядів, які можуть здолати відстань до 42 кілометрів.  Ця гаубиця здатна робити 6 пострілів на хвилину. При цьому система управління вогнем повністю  автоматизована.

Нагадаємо, що у рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs. 

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