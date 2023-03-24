"Цезарь" это французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы

Франция планирует увеличить производство гаубиц вдвое. Речь идет о Caesar, самоходной установке, предназначенной для уничтожения артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Об этом сообщает издание Lesechos со ссылкой на заявление министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", — отметил министр.

Что планируют

Также, по словам Лекорня, Франция планирует выпускать 40 ракет "земля-воздух" Mistral в месяц, и увеличить и ускорить производство радаров ПВО Ground Master. Уже осенью в планах производить 24 таких установки в год.

Украина уже получала от правительства Франции гаубицы "Цезарь" в рамках военной помощи , такие же установки нам передала и Дания.

Что известно о гаубицах Caesar

Артиллерийской частью установки является пушка калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра. Заряд включает в себя 18 снарядов, которые могут преодолеть расстояние до 42 километров. Эта гаубица способна производить 6 выстрелов в минуту. При этом система управления огнем полностью автоматизирована.

Напомним, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs.