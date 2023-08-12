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Фронтмен гурту "Бумбокс" пояснив, що чекає на світ, якщо Україні не дадуть зброю

12 серпня 2023 17:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фронтмен гурту "Бумбокс" пояснив, що чекає на світ, якщо Україні не дадуть зброю
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Західні союзники повинні надати Україні усю зброю, яка є в них у розпорядженні. Якщо цього не станеться, то їхнім дітям доведеться вчитися стріляти з кулемета або освоювати управління безпілотником.

Таку думку висловив фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в інтерв'ю BBC.

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"Якщо ви не дасте нам зброю, то ваші сини, брати, співаки стануть кулеметниками, пілотами безпілотників, як от я. Подумайте про це", — наголосив співак, який наразі боронить Україну.

Хливнюк наголосив, що головною гарантією перемоги над Росією є визнання Путіна злочинцем усіма цивілізованими державами світу.

"Якщо ми погодимося, що цей хлопець (Путін, — Ред.) є військовим злочинцем, то ми повинні взяти його мертвим або живим. Це і буде перемогою у війні", — резюмував музикант.

Раніше ми розповідали, що відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який зараз захищає країну на фронті, розповів про своє ставлення до фанатів з Росії та пояснив, чи співатиме він свої російськомовні пісні.

Нагадуємо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його окоп. На фото Хливнюк лежить в окопі при повному озброєнні.

 

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