Фронтмен гурту "Бумбокс" пояснив, що чекає на світ, якщо Україні не дадуть зброю

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: Скриншот

Західні союзники повинні надати Україні усю зброю, яка є в них у розпорядженні. Якщо цього не станеться, то їхнім дітям доведеться вчитися стріляти з кулемета або освоювати управління безпілотником.

Таку думку висловив фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в інтерв'ю BBC.

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"Якщо ви не дасте нам зброю, то ваші сини, брати, співаки стануть кулеметниками, пілотами безпілотників, як от я. Подумайте про це", — наголосив співак, який наразі боронить Україну.

Хливнюк наголосив, що головною гарантією перемоги над Росією є визнання Путіна злочинцем усіма цивілізованими державами світу.

"Якщо ми погодимося, що цей хлопець (Путін, — Ред.) є військовим злочинцем, то ми повинні взяти його мертвим або живим. Це і буде перемогою у війні", — резюмував музикант.

Раніше ми розповідали, що відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який зараз захищає країну на фронті, розповів про своє ставлення до фанатів з Росії та пояснив, чи співатиме він свої російськомовні пісні.

Нагадуємо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його окоп. На фото Хливнюк лежить в окопі при повному озброєнні.