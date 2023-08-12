Фронтмен группы "Бумбокс" объяснил, что ждет мир, если Украине не дадут оружие
Западные союзники должны предоставить Украине все оружие, которое есть у них в распоряжении. Если этого не произойдет, то их детям придется учиться стрелять из пулемета или осваивать управление беспилотником.
Такое мнение высказал фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк в интервью BBC.
Какой может быть судьба мира
"Если вы не дадите нам оружие, то ваши сыновья, братья, певцы станут пулеметчиками, пилотами беспилотников, как вот я. Подумайте об этом", — подчеркнул певец, защищающий Украину.
Хливнюк подчеркнул, что главной гарантией победы над Россией является признание Путина преступником всеми цивилизованными государствами мира.
"Если мы согласимся, что этот парень (Путин — Ред.) является военным преступником, то мы должны взять его мертвым или живым. Это и будет победой в войне", — резюмировал музыкант.
Ранее мы рассказывали, что известный украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк , сейчас защищающий страну на фронте, рассказал о своем отношении к фанатам из России и объяснил, будет ли он петь свои русскоязычные песни.
Напоминаем, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк показал, как выглядит его окоп. На фото Хливнюк лежит в окопе при полном вооружении.