Фронтмен группы "Бумбокс" объяснил, что ждет мир, если Украине не дадут оружие

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Фото: Скриншот

Западные союзники должны предоставить Украине все оружие, которое есть у них в распоряжении. Если этого не произойдет, то их детям придется учиться стрелять из пулемета или осваивать управление беспилотником.

Такое мнение высказал фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк в интервью BBC.

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"Если вы не дадите нам оружие, то ваши сыновья, братья, певцы станут пулеметчиками, пилотами беспилотников, как вот я. Подумайте об этом", — подчеркнул певец, защищающий Украину.

Хливнюк подчеркнул, что главной гарантией победы над Россией является признание Путина преступником всеми цивилизованными государствами мира.

"Если мы согласимся, что этот парень (Путин — Ред.) является военным преступником, то мы должны взять его мертвым или живым. Это и будет победой в войне", — резюмировал музыкант.

Ранее мы рассказывали, что известный украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк , сейчас защищающий страну на фронте, рассказал о своем отношении к фанатам из России и объяснил, будет ли он петь свои русскоязычные песни.

Напоминаем, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк показал, как выглядит его окоп. На фото Хливнюк лежит в окопе при полном вооружении.