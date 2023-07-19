У США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: перелік зброї

Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: Reuters

Сполучені Штати повідомили про новий пакет військової допомоги для нашої країни. Його сума становить 1,3 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

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В цьому пакеті містяться важливі засоби ППО, боєприпаси, які нададуть в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Допомога від США

Яка зброя увійшла в пакет:

4 зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;

152-мм артилерійські снаряди;

техніка для розмінування;

протитанкові ракети TOW;

безпілотні авіаційні системи Phoenix Ghost та Switchblade;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби виявлення протидії БпЛА і засобів радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

50 тактичних машин для евакуації техніки;

обладнання для охорони портів та гаваней;

тактичні захищені системи зв'язку;

підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки діяльності.

Що кажуть в США про контрнаступ ЗСУ

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ не покаже швидких результатів. Проте підготуватися до нього було вкрай складно.

Нагадаємо, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати дозволять європейським країнам навчати українських пілотів користуватися винищувачами F-16. Європа ж своєю чергою чекала "офіційного схвалення".