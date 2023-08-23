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Гарматне м'ясо закінчується: росіяни готуються до нової мобілізації

23 серпня 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Гарматне м'ясо закінчується: росіяни готуються до нової мобілізації
Мобілізовані в Росії. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Втрати російської армії на війні проти України зростають. У зв'язку з цим влада далекосхідних регіонів РФ почала готуватися до другої хвилі мобілізації. У школи було подано списки чоловіків, яким у вересні почнуть розносити повістки.

Про це повідомляють у російських Telegram-каналах.

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Коли стартує нова хвиля мобілізації

Нова хвиля мобілізації у Бурятії розпочнеться 5 вересня, запевняють джерела організації "Можем объяснить". Двоє людей, близьких до діяльності військкоматів та адміністрації республіки, повідомили, що в регіоні вже закінчується підготовка до нової хвилі примусового набору до армії РФ.

За їхніми словами, у військкоматах займаються актуалізацією даних, а до шкіл подано списки людей, яким вчителі рознесуть повістки. Саме вчителі приносили повістки під час минулорічної хвилі мобілізації у Бурятії.

Аналогічна інформація від джерел "Можем объяснить", близьких до адміністрації регіону, надійшла і з Єврейської автономної області. Там теж готуються до масового призову на війну, який розпочнеться вже найближчими тижнями.

Де проходитиме нова хвиля мобілізації

Повістки для "уточнення даних" приходять у Приморському краї (яикй входить разом з Бурятією та ЄАО у Далекосхідний округ), а також Ленінградській та Тульській областях, Воронежі, Сочі та Ульяновську.

"Інформація про можливу мобілізацію у вересні надходить. Але стверджувати щось важко. 10 вересня 2023 року вибори до бурятського парламенту. Малоймовірно, щоб вони наважилися на масову мобілізацію до дня голосування. Але можливо, мобілізація розпочнеться одразу після виборів", — розповіла співзасновниця фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гамаржапова.
 
Гамаржапова при цьому додала, що з лютого 2023 року мешканців Бурятії продовжують мобілізувати, але роблять це акуратно, щоб уникнути шуму.

Нагадуємо, у Росії підвищили граничний вік призову до армії. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

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