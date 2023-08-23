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Пушечное мясо заканчивается: россияне готовятся к новой мобилизации

23 августа 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пушечное мясо заканчивается: россияне готовятся к новой мобилизации
Мобилизированы в России. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Потери российской армии на войне против Украины возрастают. В связи с этим власти дальневосточных регионов РФ начали готовиться ко второй волне мобилизации. В школы были представлены списки мужчин, которым в сентябре начнут разносить повестки.

Об этом сообщают в российских Telegram каналах.

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Когда стартует новая волна мобилизации

Новая волна мобилизации в Бурятии начнется 5 сентября, уверяют источники организации "Можем объяснить". Два человека, близкие к деятельности военкоматов и администрации республики, сообщили, что в регионе уже заканчивается подготовка к новой волне принудительного набора в армию РФ.

По их словам, в военкоматах занимаются актуализацией данных, а в школы представлены списки людей, которым учителя разнесут повестки. Именно учителя приносили повестки во время минувшей волны мобилизации в Бурятии.

Аналогичная информация от источников "Можем объяснить", близких к администрации региона, поступила и из Еврейской автономной области. Там тоже готовятся к массовому призыву на войну, который начнется в ближайшие недели.

Где будет проходить новая волна мобилизации

Повестки для "уточнения данных" приходят в Приморском крае (входит вместе с Бурятией и ЕАО в Дальневосточный округ), а также Ленинградской и Тульской областях, Воронеже, Сочи и Ульяновске.

"Информация о возможной мобилизации в сентябре поступает. Но утверждать что-то трудно. 10 сентября 2023 выборы в бурятский парламент. Маловероятно, чтобы они решились на массовую мобилизацию ко дню голосования. Но возможно, мобилизация начнется сразу после выборов", — рассказала соучредитель фонда "Свободная Бурятия" Александра Гамаржапова.

Гамаржапова при этом добавила, что с февраля 2023 года жителей Бурятии продолжают мобилизовать, но делают это аккуратно, чтобы избежать шума.

Напоминаем, что в России повысили предельный возраст призыва в армию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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