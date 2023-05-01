Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Гарматного м’яса більшає: на Забайкаллі місто вже втратило половину населення arrow

Гарматного м’яса більшає: на Забайкаллі місто вже втратило половину населення

1 травня 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гарматного м’яса більшає: на Забайкаллі місто вже втратило половину населення
Забайкальське місто втратило половину населення на війні в Україні. Фото: Сибирь.Реалии
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На війні, яку розв'язав Путін, росіяни все більше втрачають своїх громадян. На війні в Україні одне забайкальське місто вже втратило половину населення. 

Так, у Борзі до війни проживало близько 30 тисяч людей, але після оголошення мобілізації місто, за словами місцевих, спорожніло мало не вдвічі. Про це пише Сибирь.Реалии.

Читайте також:

Як зазначається, містоутворююче підприємство Борзі — військова частина, яка з початком російського вторгнення в Україну стала "гарматним м’ясом" для російської армії.

Сам мікрорайон "Блакитна дивізія", де розташоване військове містечко, знаходиться за 20 хвилин їзди від центру Борзі.

На в'їзді до забайкальського міста військових. Фото: Сибирь.Реалии

У 1941-2008 роках на цьому місці дислокувалася 131-та мотострілецька дивізія. Сьогодні тут знаходиться військова частина №060705, у якій мобілізовані з Борзі та всього регіону проходять підготовку перед відправкою до України. 

Будівля міської адміністрації, Борзя. Фото: Сибирь.Реалии

З початком війни в Україні величезну кількість людей із Борзі позабирали. А потім мобілізація. Практично з кожної сім’ї когось та забрали. І частину ще із найближчих селищ та сіл привозили.

Загиблих в Україні ховають на міському цвинтарі: тут влаштували "Алею героїв".

"Алея героїв" на цвинтарі біля військового містечка. Фото: Сибирь.Реалии

Нагадаємо, у новому перехопленні окупант жаліється дружині на свій стан здоров'я і розповідає,  як "піклується" про них їх керівництво. Каже, російські військові хворіють і їх ніхто не лікує. В лікарню не відвозять навіть тих, хто покалічений.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB