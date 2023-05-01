Гарматного м’яса більшає: на Забайкаллі місто вже втратило половину населення

Забайкальське місто втратило половину населення на війні в Україні. Фото: Сибирь.Реалии

На війні, яку розв'язав Путін, росіяни все більше втрачають своїх громадян. На війні в Україні одне забайкальське місто вже втратило половину населення.

Так, у Борзі до війни проживало близько 30 тисяч людей, але після оголошення мобілізації місто, за словами місцевих, спорожніло мало не вдвічі. Про це пише Сибирь.Реалии.

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Як зазначається, містоутворююче підприємство Борзі — військова частина, яка з початком російського вторгнення в Україну стала "гарматним м’ясом" для російської армії.

Сам мікрорайон "Блакитна дивізія", де розташоване військове містечко, знаходиться за 20 хвилин їзди від центру Борзі.

На в'їзді до забайкальського міста військових. Фото: Сибирь.Реалии

У 1941-2008 роках на цьому місці дислокувалася 131-та мотострілецька дивізія. Сьогодні тут знаходиться військова частина №060705, у якій мобілізовані з Борзі та всього регіону проходять підготовку перед відправкою до України.

Будівля міської адміністрації, Борзя. Фото: Сибирь.Реалии

З початком війни в Україні величезну кількість людей із Борзі позабирали. А потім мобілізація. Практично з кожної сім’ї когось та забрали. І частину ще із найближчих селищ та сіл привозили.

Загиблих в Україні ховають на міському цвинтарі: тут влаштували "Алею героїв".

"Алея героїв" на цвинтарі біля військового містечка. Фото: Сибирь.Реалии

Нагадаємо, у новому перехопленні окупант жаліється дружині на свій стан здоров'я і розповідає, як "піклується" про них їх керівництво. Каже, російські військові хворіють і їх ніхто не лікує. В лікарню не відвозять навіть тих, хто покалічений.